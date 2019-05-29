Уровень инфляции немного снизился в Воронежской области

СЕГОДНЯ 14:22 2019-05-29T14:29:29+03:00

Замедление инфляции в ЦФО наблюдалось как на товарных рынках, так и в сфере услуг Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

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По итогам апреля 2019 года наименьший уровень инфляции из всех регионах ЦФО отмечался в Воронежской области - 5,1%. Отметим снижение после 5,3% в марте. Для сравнения наибольший рост инфляции - 6,9% - в Ярославской области.

- Как и прогнозировал Банк России, локальный пик годовой инфляции пройден в марте текущего года. При этом текущие темпы прироста потребительских цен несколько ниже, чем ожидалось ранее. По прогнозу Банка России, годовая инфляция в целом по стране вернется к 4% в первой половине 2020 года, - сообщили в воронежском отделении ГУ Банка России.

Снижение уровня инфляции объявляют укреплением рубля с начала года, сдержанной динамикой потребительского спроса, затуханием эффекта переноса повышения НДС в цены, а также продолжающейся стабилизацией цен на топливо.

Замедление инфляции в ЦФО наблюдалось как на товарных рынках, так и в сфере услуг: прирост цен на продовольствие снизился до 6,4% с 6,5%, на непродовольственные товары – до 4,9% с 5,3%, темпы роста цен на услуги опустились до 4,9% с 5,1%.

ИСТОЧНИК KP.RU