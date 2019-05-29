В День защиты детей воронежцев угостят молоком

СЕГОДНЯ 14:20 2019-05-29T14:20:42+03:00

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Насыщенную программу подготовили для воронежцев в День защиты детей. 1 июня в 9 утра в городском дворце культуры откроется Всероссийский фестиваль-конкурс «Зажигаем лето» - 2019, в 10.00 в Центральном парке начнется финальный день фестиваля «Шекспирия» - будет парад костюмов, танцевальный марафон, мастер-классы, концерт, цирковое представление и спектакли. В 11.00 в парке «Алые паруса» стартует праздник «День молока», а в парке зоопарка - праздничная программа «Здравствуй, солнечное лето!», в это же время праздник начнется и в парке «Танаис», и в сквере ДК железнодорожников, и в парке имени Дурова. А в 16.00 начнется большой праздник «Все мы просто дети!» в парке шинников, который закончится вечерней дискотекой.

В парке имени Дурова большая программа стартует 2 июня в 18.00 - «Царство - государство маленьких детей» - с выступлением творческих коллективов, конкурсами и играми.

3 июня в 15.00 в Коминтерновском районе откроется бесплатная летняя рисовальная школа (стеклянный павильон на Московском проспекте, 19а)

ИСТОЧНИК KP.RU