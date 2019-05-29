Врезавшегося на мопеде в «Камаз» школьника на вертолете доставили в Воронеж

СЕГОДНЯ 13:43 2019-05-29T13:46:24+03:00

У подростка многочисленные травмы, в том числе головы

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28 мая в 14.55 двое мальчиков на мопеде врезались в «Камаз». ДТП случилось в селе Отрадное Бутурлиновского района у одного из домов на улице Светлой.45-летний водитель грузовика не пострадал, а вот дети были в крайне тяжелом состоянии.

Было проведено экстренное рабочее совещание руководителей управления ГИБДД и областного центра медицины катастроф. Главврач центра Александр Артемов принял решение транспортировать мальчишек в Воронеж.

- В ночь в Бутурлиновку для экстренной эвакуации выехал реанимобиль. В сопровождении врача-реаниматолога и врача-нейрохирурга пострадавший 15-летний пассажир мопеда в тяжелом состоянии был доставлен в ОКБ № 1, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

За вторым подростком, водителем мопеда, ранним утром вылетел вертолет центра медицины катастроф. Ребенка также доставили в Воронеж. Оба школьника будут проходить лечение в областной клинической больнице № 1. У подростков многочисленные травмы, в том числе головы, так как дети передвигались на мопеде без шлемов.

ИСТОЧНИК KP.RU