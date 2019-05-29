2019-05-29T13:46:24+03:00
Происшествия

Врезавшегося на мопеде в «Камаз» школьника на вертолете доставили в Воронеж

У подростка многочисленные травмы, в том числе головы
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

28 мая в 14.55 двое мальчиков на мопеде врезались в «Камаз». ДТП случилось в селе Отрадное Бутурлиновского района у одного из домов на улице Светлой.45-летний водитель грузовика не пострадал, а вот дети были в крайне тяжелом состоянии.

Было проведено экстренное рабочее совещание руководителей управления ГИБДД и областного центра медицины катастроф. Главврач центра Александр Артемов принял решение транспортировать мальчишек в Воронеж.

- В ночь в Бутурлиновку для экстренной эвакуации выехал реанимобиль. В сопровождении врача-реаниматолога и врача-нейрохирурга пострадавший 15-летний пассажир мопеда в тяжелом состоянии был доставлен в ОКБ № 1, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

За вторым подростком, водителем мопеда, ранним утром вылетел вертолет центра медицины катастроф. Ребенка также доставили в Воронеж. Оба школьника будут проходить лечение в областной клинической больнице № 1. У подростков многочисленные травмы, в том числе головы, так как дети передвигались на мопеде без шлемов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Эксперты из Германии организуют замкнутый цикл обращения с отходами в Воронежской области
В Воронеже осудили виновника массового ДТП, в котором пострадали восемь человек и один погиб
108 тысяч рублей отправились в неизвестном направлении после телефонного звонка в Воронеже
Уровень инфляции немного снизился в Воронежской области
В День защиты детей воронежцев угостят молоком
Пенсионерка, которую нашли мертвой в воронежском водохранилище, приходила в это место купаться
Собутыльник до смерти избил женщину в Воронежской области
На поддержку аграриев Воронежской области выделят 7,7 млрд рублей
В Воронеже прекратили поиски девятилетнего школьника
В воронежской полиции рассказали подробности ЧП с газом, в котором двое постарадали
Прошу всех к Столлю!
Воронежские подростки сыграли в GTA в реальной жизни: угнали мотоцикл и две машины
В Воронеже в нескольких домах полностью отключили воду
Под Воронежем отец обнаружил 33-летнего сына в петле
В воронежском водохранилище едва не утонул 33-летний мужчина