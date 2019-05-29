2019-05-29T13:33:02+03:00
Общество

На поддержку аграриев Воронежской области выделят 7,7 млрд рублей

Расширяется комплекс господдержки малых форм хозяйствования
Олег ИВАНОВ
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В 2019 году на поддержку аграриев Воронежской области планируется направить 7,7 млрд рублей. Организациям АПК уже направлен 1,1 млрд рублей. Об этом 29 мая сообщил заместитель председателя правительства области Виктор Логвинов.

- Субсидии в рамках самой ожидаемой аграриями «несвязанной поддержки», начиная с 2019 года, предоставляются на застрахованные посевные площади зерновых и (или) зернобобовых, и (или) кормовых культур. Появляется возможность страхования отдельных рисков. Ставка субсидии будет зависеть от коэффициента почвенного плодородия земель, урожайности сельскохозяйственных культур, проведения работ по известкованию или гипсованию почв, - отметили в облправительстве.

Расширяется комплекс господдержки малых форм хозяйствования. Основным направлением является грантовая поддержка. Например, появится грант «Агростартап» - на создание и развитие крестьянских хозяйств или сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

Субсидии смогут получить и лично граждане, которые ведут личные подсобные хозяйства – им возместят часть затрат по приобретению сельскохозяйственных животных.

Из лимита субсидий на льготные краткосрочные кредиты в объеме 700,9 млн. рублей, Минсельхозом одобрено 425 заявок на сумму более 528 млн. рублей, что позволило привлечь аграриям области 10,8 млрд. рублей кредитных средств.

Что касается льготного инвестиционного кредитования, то на сегодняшний день заключено и одобрено 97 заявок на сумму 5,7 млрд. рублей кредитных средств.

В этом году, помимо прочего, будет направлено 604,7 млн рублей на развитие сельских территорий Воронежской области. Один из ключевых вопросов - строительство автомобильных дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU

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