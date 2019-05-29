В Воронеже прекратили поиски девятилетнего школьника

СЕГОДНЯ 13:17 2019-05-29T14:13:15+03:00

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Волонтеры остановили поиски девятилетнего школьника, пропавшего накануне в Воронеже. Как сообщил поисково-спасательный отряд «Черноземье», мальчик сам пришел домой. На ночь ребенок остался у своего друга, потому что вечером загулялся и побоялся возвращаться.

Напомним, о пропаже ребенка сообщили волонтеры утром 29 мая. Было известно, что школьник ушел накануне вечером из дома на улице Новгородской. Последний раз родители видели ребенка около 21.00. С тех пор о местонахождении мальчика было ничего неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU