В воронежской полиции рассказали подробности ЧП с газом, в котором двое постарадали

СЕГОДНЯ 13:04 2019-05-29T14:23:57+03:00

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Ранее мы сообщали, что сегодня, 29 мая, примерно в 09.10 в микрорайоне Подклетное на улице Приозерная произошел хлопок бытового газа. Начался пожар, пострадали 48-летняя женщина и 58-летний мужчина. В полиции рассказали подробности происшествия.

ЧП произошло в частном одноэтажном кирпичном доме, разделенном на два хозяина. После хлопка у сооружения разнесло стены, обрушилась крыша.

- В одной части дома проживал 58-летний мужчина. Известно, что он злоупотреблял спиртными напитками, - сообщают в ГУ МВД по Воронежской области. - По предварительной информации, хлопок случился из-за самовольного отсоединения газового шланга форсунки, после которого началась утечка, а также неосторожного обращения с огнем. Проводится проверка.

В ГУ МЧС добавляют, что полностью ликвидировали возгорание к 10.45. К тушению привлекалось 16 человек, 4 единицы техники.

Отметим, что это не первое ЧП с бытовым газом за сегодня. В Левобережном районе из-за хлопка баллона разрушен двухэтажный гаражный бокс, пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU