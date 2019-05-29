2019-05-29T12:47:16+03:00
Происшествия

Воронежские подростки сыграли в GTA в реальной жизни: угнали мотоцикл и две машины

16-летний и 17-летний парень за день совершили три преступления
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Одну из машин парни завести не смогли, тогда взялись за вторую.Одну из машин парни завести не смогли, тогда взялись за вторую.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Подростки из Павловского района Воронежской области решили сыграть в GTA (симулятор угона автомобилей) в реальной жизни. За один день они взяли мотоцикл и две машины. Подробности рассказали в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Воронежской области.

Вечером 20 января 16-летний и 17-летний парни из села Грань решили выпить. После того, как градус спиртного в крови поднялся, появилась идея съездить в соседнее село Покровка. Для этого взяли чужой мотоцикл.

Но в Покровке бензин кончился. Как добраться домой? Решили пересесть на автомобиль. Первый откатили от дома, но не смогли завести. На втором успешно вернулись в свое село и оставили рядом с лесополосой.

- На предварительном следствии несовершеннолетние признали вину в полном объеме. Все транспортные средства возвращены владельцам. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - говорят в СУ СК РФ по Воронежской области.

СЛУШАЙТЕ НА РАДИО "КП"

Как угонщики выбирают себе жертву, и как от них спастись, рассказал в эфире радио "КП" (Воронеж, 97.7 FM) Сергей Бучнев, замначальника полиции по оперативной работе УМВД России по г. Воронежу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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