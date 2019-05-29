В Воронеже в нескольких домах полностью отключили воду

СЕГОДНЯ 12:31 2019-05-29T12:31:02+03:00

Когда из кранов домов на улице Мордасовой снова польется вода, пока неясно. Фото: из архива «КП»

Изменить размер текста: A A

Поздним вечером во вторник, 28 мая, и утром в среду, 29 мая, несколько домов по улице Мордасовой Коминтерновского района остались без воды. Как сообщили жители, в аварийной службе им сказали, что произошел порыв на водопроводе. Однако в «РВК-Воронеж» (специалисты этого предприятия занимаются ремонтом) рассказали, что на самом деле причина отключения в другом:

- Сейчас наши работники завершают диагностику оборудования повысительно-насосной станции (ПНС), расположенной на улице Мордасовой. Этой ночью в автоматизированной системе был сбой, ставший причиной падения давления в системе водоснабжения. Он был оперативно устранен сотрудниками нашей аварийной службы предприятия. В целях недопущения подобных ситуаций утром специалисты приступили к оценке исправности всех частотных регуляторов, отвечающих за работу ПНС, с последующим устранением возможных причин отключения автоматики. До 13.00 у жителей домов по улице Мордасовой может наблюдаться снижение давления. Компания приносит извинения за доставленные неудобства.

По данным «КП», воды на верхних этажах домов на улице Мордасовой по-прежнему нет.

ИСТОЧНИК KP.RU