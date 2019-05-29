2019-05-29T12:31:02+03:00
Общество

В Воронеже в нескольких домах полностью отключили воду

Пересохли краны на улице Мордасовой
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Когда из кранов домов на улице Мордасовой снова польется вода, пока неясно.Когда из кранов домов на улице Мордасовой снова польется вода, пока неясно.Фото: из архива «КП»
Изменить размер текста:

Поздним вечером во вторник, 28 мая, и утром в среду, 29 мая, несколько домов по улице Мордасовой Коминтерновского района остались без воды. Как сообщили жители, в аварийной службе им сказали, что произошел порыв на водопроводе. Однако в «РВК-Воронеж» (специалисты этого предприятия занимаются ремонтом) рассказали, что на самом деле причина отключения в другом:

- Сейчас наши работники завершают диагностику оборудования повысительно-насосной станции (ПНС), расположенной на улице Мордасовой. Этой ночью в автоматизированной системе был сбой, ставший причиной падения давления в системе водоснабжения. Он был оперативно устранен сотрудниками нашей аварийной службы предприятия. В целях недопущения подобных ситуаций утром специалисты приступили к оценке исправности всех частотных регуляторов, отвечающих за работу ПНС, с последующим устранением возможных причин отключения автоматики. До 13.00 у жителей домов по улице Мордасовой может наблюдаться снижение давления. Компания приносит извинения за доставленные неудобства.

По данным «КП», воды на верхних этажах домов на улице Мордасовой по-прежнему нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Эксперты из Германии организуют замкнутый цикл обращения с отходами в Воронежской области
В Воронеже осудили виновника массового ДТП, в котором пострадали восемь человек и один погиб
108 тысяч рублей отправились в неизвестном направлении после телефонного звонка в Воронеже
Уровень инфляции немного снизился в Воронежской области
В День защиты детей воронежцев угостят молоком
Пенсионерка, которую нашли мертвой в воронежском водохранилище, приходила в это место купаться
Врезавшегося на мопеде в «Камаз» школьника на вертолете доставили в Воронеж
Собутыльник до смерти избил женщину в Воронежской области
На поддержку аграриев Воронежской области выделят 7,7 млрд рублей
В Воронеже прекратили поиски девятилетнего школьника
В воронежской полиции рассказали подробности ЧП с газом, в котором двое постарадали
Прошу всех к Столлю!
Воронежские подростки сыграли в GTA в реальной жизни: угнали мотоцикл и две машины
Под Воронежем отец обнаружил 33-летнего сына в петле
В воронежском водохранилище едва не утонул 33-летний мужчина