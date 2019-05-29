Под Воронежем отец обнаружил 33-летнего сына в петле

СЕГОДНЯ 11:57 2019-05-29T12:10:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера, 28 мая, правоохранители выезжали на вызов в село Отрадное Новоусманского района. Как рассказали очевидцы, отец зашел в одно из помещений и обнаружил 33-летнего сына в петле. Признаков жизни мужчина не подавал. Медики констатировали смерть.

Информацию подтвердили в СУ СК РФ по Воронежской области. Там комментируют:

- Следователями проводится доследственная проверка. Проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрошены свидетели. Выполняется весь комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU