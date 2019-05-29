2019-05-29T11:02:11+03:00
Общество

Нововоронежская АЭС стала лучшим промышленным предприятием региона

Нововоронежская атомная электростанция стала победителем регионального конкурса «Лучшее промышленное предприятие Воронежской области» в 2018 году в номинации «Обеспечение электрической энергией, газом и паром»
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Торжественная церемония награждения победителей конкурса прошла в рамках XII Воронежского промышленного форума на территории индустриального парка «Масловский» при участии заместителя председателя правительства Воронежской области Артёма Верховцева. Оценка предприятий проводилась по ключевым экономическим, производственным показателям, уровню социальной ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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