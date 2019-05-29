Нововоронежская АЭС стала лучшим промышленным предприятием региона
Нововоронежская атомная электростанция стала победителем регионального конкурса «Лучшее промышленное предприятие Воронежской области» в 2018 году в номинации «Обеспечение электрической энергией, газом и паром»
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Торжественная церемония награждения победителей конкурса прошла в рамках XII Воронежского промышленного форума на территории индустриального парка «Масловский» при участии заместителя председателя правительства Воронежской области Артёма Верховцева. Оценка предприятий проводилась по ключевым экономическим, производственным показателям, уровню социальной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU