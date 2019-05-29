Двое пострадали во время хлопка бытового газа в частном доме под Воронежем

СЕГОДНЯ 10:54 2019-05-29T10:55:27+03:00

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Сегодня, 29 мая, примерно в 09.10 воронежским спасателям поступило сообщение о хлопке бытового газа в Советском районе. ЧП случилось в микрорайоне Подклетное на улице Приозерная.

Как рассказывают в ГУ МЧС по Воронежской области, после хлопка начался пожар. В итоге пострадали двое - 48-летняя женщина и 58-летний мужчина. На месте работали сразу несколько пожарных частей. Точные причины и все обстоятельства происшествия предстоит выяснить правоохранителям.

Отметим, что это не первое ЧП с бытовым газом за сегодня. В Левобережном районе из-за хлопка баллона разрушен двухэтажный гаражный бокс, пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU