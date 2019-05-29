2019-05-29T10:00:43+03:00
Происшествия

В Воронеже поздним вечером пропал девятилетний мальчик

Школьник ушел из дома 28 мая около 21.00
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото: предоставлено волонтерами.фото: предоставлено волонтерами.
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Девятилетний Даниил Бедрицкий пропал в Воронеже. Как сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье», 28 мая мальчик ушел из дома на улице Новосибирской около девяти часов вечера и не вернулся. С тех пор о том, где находится школьник, близким ничего неизвестно.

Приметы ребенка: рост около 140 см, среднее телосложение, светло-русые волосы и карие глаза, синяк под левым глазом. В день пропажи был одет в спортивный костюм серого цвета, оранжевые кроссовки и, возможно, серую футболку.

Волонтеры просят всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Даниила, связаться с ними по телефону +7 (960) 131-97-08 или позвонить по телефонам экстренных служб 112 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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