Одного из погибших в аварии с "шестеркой" и КамАЗом на воронежской трассе пока не удалось опознать

СЕГОДНЯ 09:12 2019-05-29T09:18:40+03:00

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Вчера, 28 мая, примерно в 23.40 на трассе М-4 "Дон" произошло смертельное ДТП. ВАЗ-2106 столкнулся с автомобилем КамАЗ. Произошло это на 677 км трассы в Павловском районе.

Сразу же после удара скончался пассажир "Лады", 33-летний местный житель. К моменту прибытия медиков был жив водитель легковушки. Его отвезли в больницу. Однако впоследствии мужчина скончался. Его личность пока не установлена.

- По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия, в том числе личность водителя ВАЗа, - говорят в ГУ МВД по Воронежской области.

Отметим, что в регионе за сутки зарегистрировано 125 ДТП. 91 из них произошло в Воронеже. Травмы на дорогах получили 15 человек, двое погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU