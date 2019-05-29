2019-05-29T08:59:56+03:00
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На выходных в Воронеже закроют движение по набережной

Также запретят парковку в районе Адмиралтейской площади
Виктор ПАВЛОВ
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В мэрии сообщили о перекрытии участка Петровской набережной и улицы Софьи Перовской на выходных - 1 и 2 июня. Причина - обеспечение порядка и безопасности во время Платоновского фестиваля искусств. Ограничения будут действовать с 20.00 до 23.00 на участке от улицы Большой Стрелецкой до улицы Пятницкого.

Кроме того, в те же дни с 18.00 до 23.00 будет запрещена парковка в районе Адмиралтейской площади.

Напомним, бюджет Платоновского фестиваля составит 105,4 млн рублей. На девятом Платоновфесте несколько мероприятий воронежцы смогут посетить бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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