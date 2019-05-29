В Воронеже газовый баллон разнес гаражный кооператив

СЕГОДНЯ 08:08 2019-05-29T08:50:59+03:00

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Сегодня, 29 мая, примерно в 3 часа ночи жителей улицы Рижская разбудил жуткий хлопок. Звук шел со стороны расположенного по соседству гаражного кооператива "Электроника". На место двинулись сотрудники МЧС. Учитывая серьезность ситуации, кроме пожарных выехали специалисты аварийно-спасательной службы (эксперты по взрывоопасным предметам), центра управления в кризисных ситуациях.

Спасатели увидели мрачную картину. В двухэтажном гаражном боксе разнесена стена, разбросаны кирпичи. Разрушены несколько гаражей.

- По уточненной информации погибших и пострадавших нет, проводятся следственные мероприятия, - говорят в ГУ МЧС по Воронежской области.

По предварительным данным полиции, произошел хлопок газового баллона без последующего горения. Обрушились 7 гаражей. Автомобилей внутри не было (очевидцы сообщают об одном помятом квадроцикле).

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ИСТОЧНИК KP.RU