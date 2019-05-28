В Воронежской области двое мальчиков на мопеде врезались в «КамАЗ»

СЕГОДНЯ 20:23 2019-05-28T20:23:10+03:00

Мотоцикл, на котором ехали мальчики. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 28 мая, в 14.55 в Бутурлиновском районе мопед, на котором ехали двое мальчиков, врезался в «КамАЗ» с прицепом. ДТП случилось в селе Отрадное у одного из домов на улице Светлой.

45-летний водитель грузовика в аварии не пострадал. А вот детей с травмами различной степени тяжести увезли в больницу. Возраст мальчиков пока не определили, на вид обоим меньше 14 лет.

Полицейские выясняют обстоятельства аварии. И предупреждают родителей: не стоит покупать мопеды и скутеры подросткам, иначе об этом можно горько пожалеть.

ИСТОЧНИК KP.RU