В Воронеже выложили видео, как одна бабушка сбила другую на выезде с парковки

СЕГОДНЯ 20:04 2019-05-28T20:07:55+03:00

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Необычное, если можно так выразиться, ДТП попало на видео, размещенное в одной из воронежских соцсетей. На нем мимо парковки проходит пожилая женщина. И вдруг с горки на нее несется еще одна дама почтенных лет. Видимо, ее потащила за собой тяжелая тележка. И буквально таранит пенсионерку, шедшую по «зебре». Обе пожилые женщины упали, но с помощью прохожих достаточно быстро поднялись.

Надо сказать, лишь в паре комментариев пожилым женщинам сочувствуют. Остальные изощряются в остроумии. Как бы сказали древние римляне: O tempora, o mores! Что в переводе на русский означает: О времена, о нравы!

Кстати, становятся плохой традицией ДТП на проспекте Труда, где сбивают девушек. 28 мая «Фольскваген-Пассат» снес 30-летнюю, а 6 мая «Лада-Богдан» – 32-летнюю. Та, которую сбили сегодня, шла по «зебре», пострадавшая в начале месяца, получившая тяжелые травмы – в неположенном месте. Что вину с водителя, по свидетельствам очевидцев, ехавшего со значительным превышением скорости, не снимает.

Видео: Аварии/ДТП/Воронежа.

ДТП на выезде из парковки.Автомобильное сообщество г.Воронежа https://vk.com/vrndtp ДТП в Воронеже и Воронежской области за последние сутки 2019. Фото и видео аварий в городе и на трассах Воронежа

ИСТОЧНИК KP.RU