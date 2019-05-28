2019-05-28T17:45:47+03:00
Происшествия

В Воронеже из-за аварии на теплотрассе без горячей воды остались жители Московского проспекта

На месте ЧП работы уже ведет Городская аварийная служба
Виктор ЛЕВШАКОВ
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объявления с таким текстом разместила местная УКобъявления с таким текстом разместила местная УКФото: предоставлено читателем.
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Сразу несколько жителей многоквартирных домов на Московском проспекте обратились в редакцию «КП-Воронеж» с сообщениями о том, что у них с середины мая пропала горячая вода. Горожане уверяют, что подобные перебои у них случаются на протяжении последних трех лет, но до этого они не были столь продолжительными.

- В связи с аварийной ситуацией на теплотрассе бесхозных сетей, (район Жуковского кольца) 10 мая 2019 года ПАО «Квадра - генерирующая компания» отключило подачу горячего водоснабжения до устранения причин аварии. Как только будет устранена причина аварии, горячее водоснабжение будет восстановлено, - объявления с таким текстом разместила местная УК.

Оказалось, что требуется ремонт магистрального трубопровода, который проходит в труднодоступном месте на пересечении Бульвара Победы и улицы Жукова. Диаметр трубопровода внушительный - 400 мм. Так как сети бесхозные, то есть не принадлежат никому, заниматься ими должна Городская аварийная служба. Ремонт уже ведется, но много времени ушло на согласование работ.

В пресс-службе мэрии, нам ответили, что горячее водоснабжение все-таки отсутствует не с 10 мая - на несколько дней местным жителям вновь подключали его. В целом же устранить проблему должны в ближайшие дни. На данный момент, из-за аварии без горячей воды осталось одиннадцать многоэтажек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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