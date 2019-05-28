Депутата Воронежской облдумы дисквалифицировали на год за долги 400 работникам на 80 миллионов

СЕГОДНЯ 17:28 2019-05-28T17:32:57+03:00

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Сотрудники прокуратуры Советского района провели проверку жалоб работников ОАО «Воронежтрубопроводстрой» на длительные задержки зарплаты. Они выяснили, что деньги не давали 400 сотрудникам. И долги перевалили за 80 миллионов рублей.

Генеральным директором предприятия являлся депутат Воронежской областной думы Василий Шипилов. В отношении него и других административных лиц возбудили 12 административных дел, по ним взыскали 100 тысяч рублей штрафов. Положением дел на предприятии заинтересовались и в Следственном комитете. Сотрудники СК возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации». Максимальная ответственность по ней – три года тюрьмы.

В конце концов по постановлению мирового суда Советского района по ч. 7 ст. 5.24 КоАП РФ «Невыплата заработной платы лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение» гендиректора дисквалифицировали на один год.

ИСТОЧНИК KP.RU