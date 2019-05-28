Депутата Воронежской облдумы дисквалифицировали на год за долги 400 работникам на 80 миллионов
Сотрудники прокуратуры Советского района провели проверку жалоб работников ОАО «Воронежтрубопроводстрой» на длительные задержки зарплаты. Они выяснили, что деньги не давали 400 сотрудникам. И долги перевалили за 80 миллионов рублей.
Генеральным директором предприятия являлся депутат Воронежской областной думы Василий Шипилов. В отношении него и других административных лиц возбудили 12 административных дел, по ним взыскали 100 тысяч рублей штрафов. Положением дел на предприятии заинтересовались и в Следственном комитете. Сотрудники СК возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации». Максимальная ответственность по ней – три года тюрьмы.
В конце концов по постановлению мирового суда Советского района по ч. 7 ст. 5.24 КоАП РФ «Невыплата заработной платы лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение» гендиректора дисквалифицировали на один год.
ИСТОЧНИК KP.RU