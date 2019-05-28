Парковку у Воронежского концертного зала временно запретят

СЕГОДНЯ 16:52 2019-05-28T16:52:48+03:00

Также нельзя будет проехать по участку Петровской набережной

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С 23.00 30 мая до 21.00 31 мая будет запрещена парковка на участке улицы Театральной, прилегающем к Советской площади, возле Воронежского концертного зала. Сделают это, чтобы заезжие автомобилисты не мешали проведению 12-го Архитектурного форума «Зодчество VRN 2019».

Кроме того, 1 и 2 июня с 18.00 до 23.00 запретят парковку в районе Адмиралтейской площади. С 20.00 до 23.00 закроют движение машин по участкам Петровской набережной и улицы Софьи Перовской (от улицы Большой Стрелецкой до улицы Пятницкого). Причина примерно та же – не дать помешать. На этот раз 9-му Платоновскому фестивалю.

ИСТОЧНИК KP.RU