Алексей Антиликаторов в эфире «Комсомольской правды» расскажет о работе «АИР», воронежском «метро» и особой экономической зоне
Когда легкорельсовый транспорт может появиться в Воронеже? Как увеличить долю инновационных предприятий в регионе до 30%? И какие компании могут стать резидентами ОЭЗ «Центр»? Об этом и многом другом мы побеседовали с Алексеем Антиликаторовым, директором регионального «Агентства инноваций и развития экономических и социальных проектов» (АИР).
30 мая в 13.05 на радио «Комсомольская правда в Воронеже» (97,7 FM) вы узнаете, почему воронежское «метро» интересно не только японцам, но и туркам, почему некогда популярный конкурс «Правила Роста» был закрыт, а также какие изменения ждут наш регион в плане инноваций. Присоединяйтесь - будет интересно!
ИСТОЧНИК KP.RU