2019-05-28T16:40:12+03:00
Общество

Алексей Антиликаторов в эфире «Комсомольской правды» расскажет о работе «АИР», воронежском «метро» и особой экономической зоне

Присоединяйтесь к беседе 30 мая в 13.05 на волне 97,7 FM
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Когда легкорельсовый транспорт может появиться в Воронеже? Как увеличить долю инновационных предприятий в регионе до 30%? И какие компании могут стать резидентами ОЭЗ «Центр»? Об этом и многом другом мы побеседовали с Алексеем Антиликаторовым, директором регионального «Агентства инноваций и развития экономических и социальных проектов» (АИР).

30 мая в 13.05 на радио «Комсомольская правда в Воронеже» (97,7 FM) вы узнаете, почему воронежское «метро» интересно не только японцам, но и туркам, почему некогда популярный конкурс «Правила Роста» был закрыт, а также какие изменения ждут наш регион в плане инноваций. Присоединяйтесь - будет интересно!

ИСТОЧНИК KP.RU

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