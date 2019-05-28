В Воронеже и 18 районах области отремонтируют 24 километра тротуаров

СЕГОДНЯ 16:24 2019-05-28T16:33:07+03:00

Все работы нужно выполнить до 1 ноября. Фото: Мария ЛЕНЦ

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В департаменте дорожной деятельности Воронежской области объявили аукцион на проведение ремонта тротуаров, расположенных возле дорог. Сделать это предстоит в Воронеже, и 18 районах: Бобровском, Богучарском, Борисоглебском, Верхнемамонском, Верхнехавском, Воробьевском, Грибановском, Кантемировском, Каширском, Лискинском, Новоусманском, Ольховатском, Острогожском, Поворинском, Подгоренском, Россошанском, Терновском, Хохольском, и Эртильском. За приведение в порядок 24,7 километров тротуаров собираются заплатить 93,8 миллиона рублей.

На участках нескольких дорог нужно будет также заменить дорожные знаки, сделать ограждение, заново обустроить остановки и пешеходные переходы, заменить электрические столбы и укрепить обочины.

Заявки на аукцион принимают до 10 июня. Торги пройдут 17 июня. А все работы нужно будет завершить до 1 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU