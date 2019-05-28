В Воронеже планируют за 2,4 млн отреставрировать усадьбу, где родился писатель Иван Бунин

СЕГОДНЯ 16:06 2019-05-28T16:06:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В Воронеже займутся реставрацией усадьбы Германовской – дома, где в 1870 году родился великий русский писатель Иван Бунин. Из бюджета Воронежской области на восстановление и консервацию двухэтажного особняка, построенного в конце 19 века, может быть направлено 2,4 млн рублей. Об этом сообщает РосТендер.

Заказчиком выступил областной литературный музей имени И.С.Никитина. Заявки от участников принимаются до 5 июня. При этом уже 10 июня может стать известен победитель. Согласно документации тендера, все работы в доме должны быть завершены в течение двух месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU