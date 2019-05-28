В Воронеже 16 компаний сразятся за футбольный «Корпоративный Кубок-2019»

СЕГОДНЯ 15:58 2019-05-28T15:58:07+03:00

Корпоративный Кубок обещает быть захватывающим не только для игроков, но и для зрителей. Фото: предоставлено организаторами.

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13 июля в Воронеже пройдет «Корпоративный Кубок-2019». В традиционном ежегодном турнире на этот раз выступят команды 16 компании из столицы Черноземья и Воронежской области. Игры пройдет на стадионе «Стрела» (ул. Краснодонская 23Б). Начнутся они в 9.00.

В турнире сыграют команды «Атос», «Интелка», «Келлогг Рус», «Парк аттракционов Сити-парка «Град», «КБХА», «Газпроектинжиниринг», «Продимекс», «Концерн Созвездие», «Электроприбор», «Космос-Нефть-Газ», «Автомир», «Воронежсельмаш», «Сименс Трансформаторы», «Тяжмехпресс», «ДЭФО» и «СКТБ ЭС».

Зрителям обещают большую развлекательную программу - надувные станции, аквагрим, лотерею с ценными призами, конкурсы и призы. Потом всех ждет праздничный фуршет, а в финале игрового дня наградят победителей и призеров Кубка.

ИСТОЧНИК KP.RU