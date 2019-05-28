2019-05-28T15:20:38+03:00
Происшествия

Бизнесмен из Воронежа обманом получил из бюджета более 26 миллионов рублей

Предприниматель оформлял фиктивный вычет
Олег ИВАНОВ
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До 6 лет лишения свободы грозит 59-летнему руководителю воронежской коммерческой организации, занимающейся строительством и ремонтом автомобильных дорог. Он создал фиктивную цепочку договорных обязательств . Вот только все это были лишь «бумажки с печатями», а реальной деятельности не было никакой. И так продолжалось с 1 января 2015 года по 25 марта 2016 года.

Результаты от мнимой работы предприниматель включил в налоговые вычеты. Он внес заведомо ложные сведения в налоговые декларации по НДС за соответствующие налоговые периоды. Так, бизнесмен «припрятал» более 26 миллионов рублей.

Однако сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Воронежской с коллегами из регионального УФСБ раскрыли эту схему предпринимателя. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации».

ИСТОЧНИК KP.RU

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