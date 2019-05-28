2019-05-28T14:54:26+03:00
Происшествия

Воронежец проломил череп стоявшему у его автомобиля парню

Быть может, горожанин испугался, что его машину могут поцарапать
Олег ИВАНОВ
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На днях в одно из медучреждений города обратился 18-летний воронежец с ушибом головного мозга и переломом височной кости. Медики, заподозрив неладное, сообщили о юном пациенте в дежурную часть МВД. Правда, парень ничего толком не мог сказать полицейским - лишь то, что его избил какой-то незнакомец.

Раскрыть дело во многом помогли записи с камер видеонаблюдения: на кадры попала драка между двумя мужчинами рядом с припаркованным автомобилем. По регистрационному номеру машины был найден владелец. Он-то и был вторым участником конфликта.

31-летний житель Коминтерновского района рассказал, что вечером вышел во двор и увидел рядом со своим автомобилем молодого человека. Тот почему-то показался ему подозрительным. Так слово за слово и мужчина уже пошел с кулаками бить непонравившегося ему юношу.

Сейчас автовладелец находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». А это до 8 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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