В Воронеже в сеть выложили веселое видео о защите яблоневого сада

СЕГОДНЯ 14:35 2019-05-28T15:17:00+03:00

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Авторы веселого ролика, выложенного на уoutube, ухитрились вложить в один ролик множество городских проблем.

Поводом послужила ситуация с яблоневым садом, которого всеми правдами и неправдами пытаются дорубить уже до конца. В ролике показали, кому деревья очень даже нужны. К примеру, это девушки, самозабвенно занимающиеся фитнесом и селфи. Их подстерегает эксгибиционист, выскакивающий из пока еще сохранившихся кустов. А еще это алкоголики, которым деревья даруют возможность уединения с бутылкой, мужики, копающие метро для удовлетворения давних фантазий городских властей. Ну и, конечно, пара, ищущая романтику. Вся эта разношерстная команда изгоняет чиновников и представителя проектировщика из своих райских кущей. А алкоголик еще и изрекает в финале видео: «Устроили тут Екатеринбург». Намекая на скандал возле церкви в столице Урала.

Напомним, фабулу скандала с яблоневыми садами в Коминтерновском районе. Они перешли в пользование некоего ООО «Спартан», в результате эта территория оказалась в распоряжении застройщиков. Их активную деятельность пресекли только протесты общественников. В итоге аферу раскрыли, и пошедший под суд 44-летний директор «Спартана» получил шесть лет тюрьмы. Еще не вырубленный сад из пользования застройщиков изъяли.

Однако вскоре на общественных слушаниях одобрили вырубку еще 24 из 80 оставшихся гектаров. Городские власти убедили местных жителей, что яблони уже отжили свой век. Между тем на месте деревьев могут появиться новая школа, детсады и другие объекты инфраструктуры, которой не хватает в этой части Воронежа.

Веселое видео в защиту яблоневого сада.В Воронеже яблоневый сад на улице Ломоносова решено вырубить, а территорию застроить. Это видео о воронежцах, которых можно было встретить в этой зелёной зоне. Все герои вымышлены. Совпадения с реальными людьми почти случайны. https://www.instagram.com/prochienete/

ИСТОЧНИК KP.RU