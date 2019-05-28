В Воронежской области резко выросло число людей, пострадавших от клещей
За четыре месяца 2019 года зарегистрировано 9 случаев иксодового клещевого боррелиоза. Об этом 27 мая сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Воронежской области.
При этом за медицинской помощью обратилось 959 пострадавших от укусов клещей. Для сравнения к 15 мая речь шла только о 583 воронежцах.
- Территория Воронежской области не является эндемичной по клещевому вирусному энцефалиту(КВЭ), заболеваемость КВЭ не регистрируется, - комментируют в Роспотребнадзоре.
Организована работа по профилактике болезней, связанных с укусами клещей. Проведены обработки в местах массового пребывания населения на 524,95 га.
Помните, чтобы предохранить себя от клещей, необходимо соблюдать простые меры предосторожности.
В лесах или у открытых водоемов необходимо периодически осматривать кожные покровы на наличие клещей. Пользуйтесь средствами, отпугивающими клещей и насекомых – репеллентами, разрешенными для применения на территории России.
При присасывании клещей необходимо обратиться в учреждение здравоохранения по месту жительства или в травматологический пункт.
ИСТОЧНИК KP.RU