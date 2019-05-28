2019-05-28T14:13:44+03:00
Общество

В Воронежской области резко выросло число людей, пострадавших от клещей

С 15 мая их количество выросло с 583 до 959
Олег ИВАНОВ
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Помните, что особо осторожными нужно быть в лесахПомните, что особо осторожными нужно быть в лесахФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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За четыре месяца 2019 года зарегистрировано 9 случаев иксодового клещевого боррелиоза. Об этом 27 мая сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Воронежской области.

При этом за медицинской помощью обратилось 959 пострадавших от укусов клещей. Для сравнения к 15 мая речь шла только о 583 воронежцах.

- Территория Воронежской области не является эндемичной по клещевому вирусному энцефалиту(КВЭ), заболеваемость КВЭ не регистрируется, - комментируют в Роспотребнадзоре.

Организована работа по профилактике болезней, связанных с укусами клещей. Проведены обработки в местах массового пребывания населения на 524,95 га.

Помните, чтобы предохранить себя от клещей, необходимо соблюдать простые меры предосторожности.

В лесах или у открытых водоемов необходимо периодически осматривать кожные покровы на наличие клещей. Пользуйтесь средствами, отпугивающими клещей и насекомых – репеллентами, разрешенными для применения на территории России.

При присасывании клещей необходимо обратиться в учреждение здравоохранения по месту жительства или в травматологический пункт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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