2019-05-28T14:05:08+03:00
Происшествия

В Воронеже в ДТП попали три машины: ранены женщина и две маленькие девочки

Авария случилась в Левобережном районе
Юрий КОЗЛОВ
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Фото с места аварии.Фото с места аварии.Фото: Аварии | ДТП | Воронежа.
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В понедельник, 27 мая, в 17.50 на улице Ростовской 30-летняя женщина очень неудачно выехала со двора на своем «Рено-Сандеро». Она врезалась в «Мазду-Трибьют», двигавшуюся по улице Новосибирской. За рулем был 49-летний воронежец. А потом «Рено» вынесло на встречку, и французская иномарка столкнулась с «Тойотой-Лендкрузер Прадо».

48-летний воронежец, управлявший «Тойотой», как и 49-летний мужчина, руливший «Маздой», за медицинской помощью не обращались. А вот автоледи и две девочки четырех и шести лет, ехавшие вместе с ней, попали в больницу.

Полицейские продолжают выяснять обстоятельства ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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