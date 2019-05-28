В Воронеже в ДТП попали три машины: ранены женщина и две маленькие девочки

СЕГОДНЯ 13:45 2019-05-28T14:05:08+03:00

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В понедельник, 27 мая, в 17.50 на улице Ростовской 30-летняя женщина очень неудачно выехала со двора на своем «Рено-Сандеро». Она врезалась в «Мазду-Трибьют», двигавшуюся по улице Новосибирской. За рулем был 49-летний воронежец. А потом «Рено» вынесло на встречку, и французская иномарка столкнулась с «Тойотой-Лендкрузер Прадо».

48-летний воронежец, управлявший «Тойотой», как и 49-летний мужчина, руливший «Маздой», за медицинской помощью не обращались. А вот автоледи и две девочки четырех и шести лет, ехавшие вместе с ней, попали в больницу.

Полицейские продолжают выяснять обстоятельства ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU