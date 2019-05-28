Пенсионерка из Воронежа перехитрила мошенника

СЕГОДНЯ 13:40 2019-05-28T13:40:36+03:00

Незнакомец хотел выманить у нее более 100 тысяч рублей

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68-летней жительнице Железнодорожного района на стационарный телефон на днях позвонил внук и стал жаловаться бабушке, что попал в сложную ситуацию. Он передал трубку якобы следователю, который объяснил пожилой женщине, что ее родственник избил подростка. Правда ситуацию можно было решить полюбовно, выплатив 100 тысяч рублей.

Бдительная пожилая женщина попросила вновь к телефону «родственника» и попросила назвать имя его дедушки. Получив неверный ответ, женщина прервала разговор с мошенниками и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дела по статье «Мошенничество».

Полицейские в очередной раз напоминают воронежцам о необходимости проявлять бдительность и не поддаваться на провокации.

ИСТОЧНИК KP.RU