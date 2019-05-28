В селе Воронежской области построили ФАП за 6 млн рублей
В селе Анновка Бобровского района открылся новый фельдшерско-акушерский пункт. На его строительство из бюджета Воронежской области выделили более 6 млн рублей в рамках программы «Развитие сельских территорий Воронежской области». ФАП будет обслуживать более 600 местных жителей.
В здании площадью 70 кв. м располагается кабинет фельдшера, процедурный кабинет и аптечный пункт. ФАП укомплектован современным оборудованием и новой мебелью, оснащен системами внутреннего и наружного видеонаблюдения и противопожарной безопасности.
- Все пациенты смогут получить в ФАПе первичную доврачебную медико-санитарную помощь. В том числе можно сделать прививки, кардиограмму, измерить давление, сдать кровь на анализ, - отметил Роман Шурупов, главный врач Бобровской РБ.
ИСТОЧНИК KP.RU