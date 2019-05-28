В селе Воронежской области построили ФАП за 6 млн рублей

СЕГОДНЯ 13:12 2019-05-28T13:12:53+03:00

Он будет обслуживать более 600 местных жителей

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В селе Анновка Бобровского района открылся новый фельдшерско-акушерский пункт. На его строительство из бюджета Воронежской области выделили более 6 млн рублей в рамках программы «Развитие сельских территорий Воронежской области». ФАП будет обслуживать более 600 местных жителей.

В здании площадью 70 кв. м располагается кабинет фельдшера, процедурный кабинет и аптечный пункт. ФАП укомплектован современным оборудованием и новой мебелью, оснащен системами внутреннего и наружного видеонаблюдения и противопожарной безопасности.

- Все пациенты смогут получить в ФАПе первичную доврачебную медико-санитарную помощь. В том числе можно сделать прививки, кардиограмму, измерить давление, сдать кровь на анализ, - отметил Роман Шурупов, главный врач Бобровской РБ.

ИСТОЧНИК KP.RU