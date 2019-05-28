2019-05-28T12:51:24+03:00
Общество

В Воронеже закрыли кафе «Шеф ролл» и «Дружба»

В обоих заведениях сотрудники Роспотребнадзора обнаружили антисанитарию
Юрий КОЗЛОВ
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Санитарные врачи проверили работу кафе «Шеф ролл» (улица Владимира Невского, 27) и «Дружба» (ул. Моисеева, дом № 1) и нашли массу нарушений санитарного законодательства.

В кафе «Шеф-ролл» кухня не оборудована механической вентиляцией, нет отдельной от дома канализации и вытяжки, ее нет и у моечной ванны. Пища и готовится и хранится в одном помещении, чего делать нельзя. Для сбора пищевых отходов нет отдельной промаркированной тары, посуду моют губкой, что допустимо в домашних хозяйствах, но не в организациях общественного питания.

В итоге «Шеф-ролл» по решению суда с 14 мая закрыли на 30 суток.

В кафе «Дружба» обнаружили еще более серьезные нарушения. Достаточно сказать, что на момент проверки в кулинарном заведении не было горячей воды. В ходе приготовления пищи допускали соседство сырых полуфабрикатов и готовой продукции. Продукты в холодильнике хранили с нарушением температурного режима. В морозилке для полуфабрикатов не было термометра. Лазанью и блинчики продавали без этикеток. Хлеб резали в том же помещении, где лежали личные вещи сотрудников кафе. Ну и, наконец, верх безобразия – в картофельном пюре под красным соусом количество микроорганизмов превышает норму в 22 раза.

По решению суда кафе «Дружба» закрыли с 14 мая на 60 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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