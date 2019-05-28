Жительнице Воронежа не выплатили 270 тысяч рублей зарплаты

СЕГОДНЯ 12:50 2019-05-28T12:50:10+03:00

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Следователи СКР по Воронежской области возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы). С апреля 2017 года по декабрь 2018 года руководство коммерческой организации умышленно не выплачивало зарплату сотруднице предприятия. В итоге долг достиг более 270 тысяч рублей.

- Изучается документация фирмы, выполняется комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств совершенного преступления и закреплению доказательственной базы. Кроме того, следствию предстоит выяснить, имеется ли у предприятия задолженность перед другими работниками. Расследование уголовного дела продолжается, - рассказал замруководителя следственного отдела по Коминтерновскому району Воронежа регионального СУ СКР Андрей Астахов.

ИСТОЧНИК KP.RU