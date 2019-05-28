В Воронеже водитель «Лады Гранта» сбил во дворе 4-летнего мальчика

СЕГОДНЯ 12:21 2019-05-28T12:21:43+03:00

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27 мая в 18.48 в Воронеже у одного из домов по Ленинскому проспекту под колеса автомобиля попал 4-летний мальчик. 55-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» ехал по дворовой территории и по какой-то причине не успел остановиться перед малышом. Инспекторам предстоит выяснить обстоятельства происшествия.

- В результате ДТП несовершеннолетний пешеход получил телесные повреждения, был доставлен в медучреждение, после оказания медицинской помощи отпущен домой, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU