Кардиологи бесплатно проконсультируют воронежцев в торговом центре

СЕГОДНЯ 12:15 2019-05-28T12:15:18+03:00

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28 мая с 14.00 до 18.00 на 4 этаже нового атриумного зала Центра Галереи Чижова воронежцы смогут бесплатно проконсультироваться у врача-кардиолога. Каждый желающий сможет узнать свое артериальное давление и определить свой «сосудистый возраст».

- Консультации проведут в рамках международного проекта May Measurement Month (MMM), призванного привлечь внимание людей к проблеме риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, одним из главных факторов которых является повышенное артериальное давление. Воронежские кардиологи отмечают, что многие из обратившихся к ним пациентов не измеряли артериальное давление более года, - комментируют в пресс-службе департамента здравоохранения Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU