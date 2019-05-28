В Воронеже четыре автомобиля столкнулись друг за другом

СЕГОДНЯ 11:17 2019-05-28T11:17:15+03:00

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27 мая около 19.20 в Воронеже у одного из домов по Ленинскому проспекту произошло массовое ДТП. Сейчас проводится проверка.

38-летняя местная жительница за рулем автомобиля «Опель Астра» врезалась в «Пежо», за рулем которого была 34-летняя жительница Воронежа. Далее сработал принцип домино: французская машина столкнулась с автомобилем «Рено Логан», под управлением 31-летнего воронежца. После этого произошло столкновение с легковушкой «ВАЗ- 2102» 79-летнего пенсионера.

- В результате ДТП водители автомобилей «Опель Астра» и «Пежо» получили телесные повреждения, госпитализированы в медицинское учреждение, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU