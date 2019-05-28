2019-05-28T11:37:11+03:00
Общество

Заместителем мэра Воронежа стала Людмила Бородина

До этого она руководила городским управлением развития предпринимательства
Татьяна МИСТЮКОВАОлег ИВАНОВ
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Людмила БородинаЛюдмила БородинаФото: предоставлено мэрией Воронежа.
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28 мая в Воронежской городской Думе согласовали кандидатуру Людмилы Бородиной на должность заместителя главы администрации Воронежа. С 9 февраля 2016 года она руководила городским управлением развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики.

Свою карьеру Людмила Викторовна начала в декабре 1998 года с должности специалиста миграционной службы Воронежской области. Пройдя несколько карьерных ступеней, в 2009 году она стала консультантом в департаменте экономического развития Воронежской области. А затем и ведущим консультантом отдела лицензирования департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка региона.

До февраля 2016 года Людмила Викторовна также была начальником отдела лицензирования, а затем начальником отдела развития потребительского рынка департамента промышленности, предпринимательства и торговли Воронежской области и начальником отдела развития потребительского рынка департамента предпринимательства и торговли региона.

В 2000 году окончила Одесский государственный морской университет. Специальность - менеджмент организаций, квалификация – экономист. В 2007-м году окончила Воронежский филиал Российской академии государственной службы при президенте РФ.

Кроме того, Олег Копытин утвержден на должность руководителя управы Левобережного района. Напомним, глава Воронежа Вадим Кстенин принял отставку руководителя управы Левобережного района Евгения Селютина. Олег Копытин до этого работал заместителем руководителя управы Коминтерновского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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