В Воронежской области пенсионер на мопеде потерял сознание и врезался в автомобиль

СЕГОДНЯ 10:29 2019-05-28T10:29:50+03:00

По предварительным данным, водитель мопеда во время движения потерял сознание Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

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27 мая около 17.20 у одного из домов по улице Фестивальной города Лиски 64-летний местный житель на мопеде «Хонда» не справился с управлением и врезался в стоящий автомобиль «Чери Тиго».

- По предварительным данным, водитель мопеда во время движения потерял сознание. Мужчина без сознания был доставлен в медицинское учреждение, где скончался в реанимации, - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия, в том числе причину смерти водителя.

Всего в Воронежской области за сутки зарегистрировано 113 ДТП, из них в областном центре – 85, на федеральных трассах – 4, в районах области – 24. В 7 ДТП травмы различной степени тяжести получили 9 человек, 1 человек погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU