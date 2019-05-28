В Воронеже отключили светофор на пересечении Ленинского проспекта и улицы Димитрова

СЕГОДНЯ 10:16 2019-05-28T10:18:00+03:00

Пока не известно, как долго продлятся ремонтные работы

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28 мая с 9.30 в Воронеже на пересечении Ленинского проспекта и улицы Димитрова временно будет отключен светофор. Там проходят ремонтные работы. Сотрудники ГИБДД в ручном режиме регулируют движение на оживленном перекрестке и пытаются делать так, чтобы не образовывались заторы.

Согласно данным сервиса Яндекс. Пробки, на данном участке уже сейчас автомобилисты движутся с трудом - максимальная скорость достигает лишь 15 км/ч.

- Отнеситесь с пониманием к ограничениям. Рекомендуют всем автолюбителям заблаговременно выбирать маршруты движения и выполнять регулировочно-распорядительные требования инспекторов дорожно-патрульной службы, - прокомментировали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU