В Воронеже отключили светофор на пересечении Ленинского проспекта и улицы Димитрова
28 мая с 9.30 в Воронеже на пересечении Ленинского проспекта и улицы Димитрова временно будет отключен светофор. Там проходят ремонтные работы. Сотрудники ГИБДД в ручном режиме регулируют движение на оживленном перекрестке и пытаются делать так, чтобы не образовывались заторы.
Согласно данным сервиса Яндекс. Пробки, на данном участке уже сейчас автомобилисты движутся с трудом - максимальная скорость достигает лишь 15 км/ч.
- Отнеситесь с пониманием к ограничениям. Рекомендуют всем автолюбителям заблаговременно выбирать маршруты движения и выполнять регулировочно-распорядительные требования инспекторов дорожно-патрульной службы, - прокомментировали в пресс-службе регионального ГУ МВД.
ИСТОЧНИК KP.RU