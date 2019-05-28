В Воронеже появится более 200 клумб из однолетников, многолетников и роз

СЕГОДНЯ 09:35 2019-05-28T09:42:32+03:00

Работы по посадке цветников начаты 23 апреля и до 7 июня планируются к завершению Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Ожидается, что переход на дорогие многолетние растения поможет сделать город еще более зеленым в будущем

Изменить размер текста: A A

Этой весной в Воронеже высадили 3400 саженцев деревьев и более 6000 кустарников. Всего же на этот год запланирована посадка 4000 деревьев и 15000 кустарников. Об итогах работы по озеленению города 27 мая на рабочем совещании у мэра Вадима Кстенина отчиталась руководитель управления экологии Наталья Ветер.

-Озеленение будет продолжено осенью. По итогам уже проведенных работ управлением экологии и управами районов проведены контрольные мероприятия по проверке состояния проведенных посадок, – подчеркнула Наталья Викторовна.

В этом году в Воронеже, кроме того, появится более 200 клумб из однолетников, многолетников и роз общей площадью около 30 тысяч кв.м.

– Работы по посадке цветников начаты 23 апреля и до 7 июня планируются к завершению. Высажено уже около 100 клумб. Организовано вертикальное озеленение по улице Плехановская, 22 (бывший «Детский мир»), на пересечении ул. 20-летия Октября и Моисеева, на пересечении ул. Остужева с Ленинским проспектом. В ближайшее время будут вывешены кашпо с цветами на территории сквера «Аллея Славы» по ул. Остужева, на пересечении ул. Димитрова с Ленинским проспектом, на ограждении разделительного транспортного треугольника на пересечении ул. Ворошилова с ул. 20-летия Октября, в сквере архитектора Троицкого по ул. 20-летия Октября и у Воронежского государственного университета, - рассказала Наталья Ветер.

Теперь же планируется просчитать экономический эффект от внедрения новой концепции оформления цветников: многолетние растения стоят существенно дороже, однако не потребуются ежегодные расходы на их посадку.

Что же касается работ по обрезке насаждений по проспекту Революции и Московскому проспекту, которые вызывали вопросы, Наталья Ветер сообщила, что крона полностью восстановится к окончанию периода вегетации.

ИСТОЧНИК KP.RU