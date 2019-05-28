2019-05-28T09:12:56+03:00
Общество

В районе Воронежской области может появиться станция водного туризма и тактильный лугопарк

Планируется благоустройство набережной реки Тихая Сосна
Олег ИВАНОВ
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27 мая губернатор Александр Гусев обсудил социально-экономическую ситуацию в Острогожском районе с главой местной администрации Сергеем Хорошиловым. В частности речь зашла о проекте «Формирование комфортной городской среды».

- В 2018 году город Острогожск стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в номинации «Малые города с численностью населения от 20 000 до 50 000 человек». На конкурс тогда был представлен эскизный проект благоустройства набережной реки Тихая Сосна, - напомнили в пресс-службе облправительства.

Проект предусматривает создание нескольких функциональных зон: прогулочной, спортивной, историко-культурной, торгово-развлекательной, а также зоны с детскими площадками.

Кроме того, планируется строительство пешеходного моста через реку Тихая Сосна и возведение смотровой площадки на набережной, обустройство первой станции водного туристического маршрута с перспективой его развития далее по реке, а также создание тактильного лугопарка.

Сергей Хорошилов обратился к губернатору с просьбой поддержать данный проект. Глава региона обещал оказать необходимое содействие. Также речь шла о планах развития муниципалитета, в частности, о таких перспективных проектах, как создание в Острогожске спортивных зон и лыжероллерного парка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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