Воронежцы на неделю раньше старта общероссийского проката увидят премьеру сборника «Щенячий патруль. Вспыш и чудо-машинки»

27 Май 23:56 2019-05-28T00:06:17+03:00

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День защиты детей в воронежском кинотеатре "Синема парк" в Центре галереи Чижова отметят премьерой мультипликационного сборника, официальный старт проката которого в стране начнется 6 июня.

Итак, 1 июня воронежской детворе и родителям покажут программу, в которую вошли два мультика - "Щенячий патруль" и "Вспыш и чудо-машинки".

Щенки строят обсерваторию, чтобы увидеть пролетающую над городом комету. Но мэр Хамдингер поставил ее на колеса, и теперь Щенкам нужно предотвратить разрушения.

Когда у Вспыша лопаются шины, он думает, что выбыл из гонки совсем. К счастью, рядом Гэби с набором новеньких высокотехнологичных супершин.

В 12.00 в фойе кинотеатра начнется развлекательная программа с играми и подарками. А в 13.00 стартует показ мультсборника.

Билеты можно купить онлайн kinoteatr.ru. А можно выиграть в "Комсомолке" - подробности на нашей странице в соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU