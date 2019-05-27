Воронежцы на неделю раньше старта общероссийского проката увидят премьеру сборника «Щенячий патруль. Вспыш и чудо-машинки»
День защиты детей в воронежском кинотеатре "Синема парк" в Центре галереи Чижова отметят премьерой мультипликационного сборника, официальный старт проката которого в стране начнется 6 июня.
Итак, 1 июня воронежской детворе и родителям покажут программу, в которую вошли два мультика - "Щенячий патруль" и "Вспыш и чудо-машинки".
Щенки строят обсерваторию, чтобы увидеть пролетающую над городом комету. Но мэр Хамдингер поставил ее на колеса, и теперь Щенкам нужно предотвратить разрушения.
Когда у Вспыша лопаются шины, он думает, что выбыл из гонки совсем. К счастью, рядом Гэби с набором новеньких высокотехнологичных супершин.
В 12.00 в фойе кинотеатра начнется развлекательная программа с играми и подарками. А в 13.00 стартует показ мультсборника.
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ИСТОЧНИК KP.RU