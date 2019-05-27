На девятом Платоновфесте несколько мероприятий воронежцы смогут посетить бесплатно

СЕГОДНЯ 20:18 2019-05-27T21:02:53+03:00

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С 1 июня в Воронеже стартует девятый Платоновский фестиваль. 75 процентов билетов на его события - спектакли и концерты - проданы.

Но дирекция Платоновфеста как обычно предусмотрела и бесплатную часть для горожан.

В частности, свободный вход будет на шоу "Космос", которое покажут на Адмиралтейке. Это представление с элементами спортивной вертикальной акробатики и трюками на высоте 40 метров от всемирно известной группы Puja! из Испании. В шоу сочетаются театр, живая музыка, цирк и танец. Будет два представления - 1 и 2 июня - в 21.30.

Воронежцы смогут бесплатно сходить на выставку «Великий Эрьзя», которая будет работать со 2 по 30 июня в зале на Кирова, 8. Это большая экспозиция скульптур «русского Родена» - Степана Эрьзи. Зрители увидят более 40 работ, выполненных из дерева, из собрания Мордовского республиканского музея изобразительных искусств имени мастера.

Без денег можно посетить и выставочный проект Платоновфеста «Штурм лабиринта» в рамках Платоновской программы. Это выставка видео-арта, посвященная 120-летию Андрея Платонова. Работы многих современных художников резонируют с темами творчества писателя - место человека в мире, одиночество и отчужденность, утопия и реальность. Работы художников Полины Канис, Михаила Максимова, Дмитрия Булныгина, Ульяны Подкорытовой, арт-группы «Синий суп» и Шифры Каждан из коллекции Московского музея современного искусства (ММОМА), Любови Шмыковой, Алексея Илькаева и арт-группы «Зер Гут» (Владимира Селезнева, Ивана Снигирева, Евгения Гольцова) из коллекции Музея современного искусства ПЕРММ покажут на 3 этаже атриума Центра галереи Чижова с 3 по 16 июня.

А на Советской площади все дни работы фестиваля можно будет увидеть инсталляцию московского художника Артема Стефанова «Платонов смотрит на нас». Многослойную пространственную фигуру Артем Стефанов создаст по фотографии Андрея Платонова, «разобрав» портрет на слои, и впишет в городской рельеф, полный перспектив. Именно от перспективы, или точки зрения, зависит, увидит зритель цельную картину или лишь ее составные части.

Как обычно, свободный вход будет и на мероприятия книжной ярмарки, которая пройдет на Советской площади с 14 по 16 июня.

Много будет бесплатных мероприятий в рамках литературной программы форума искусств и направления "Театр +" - пройдут встречи с литераторами, артистами и танцорами - подробнее читайте На Платоновфесте воронежцы встретятся с писателем Варламовым и мультипликатором Норштейном и Воронежцы смогут бесплатно встретиться с Львом Додиным и Константином Райкиным

ИСТОЧНИК KP.RU