2019-05-27T19:45:40+03:00
Общество

Воронежские водители заплатят за тонировку авто 122 тыс рублей штрафов

На незаконном действии попались 244 владельца машин
Ярослав ИВАНОВ
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За время проведения рейда «Тонировка» с 23 по 26 мая воронежские полицейские обнаружили 244 водителя-нарушителя, светопропускание стекол автомобилей которых не соответствует требованиям техрегламента о безопасности транспортных средств. Часто тонированные ветровые и боковые стекла автомобилей становятся причиной наездов на пешеходов и столкновений машин, особенно в темное время суток.

Всем нарушителям выписали штрафы по 500 рублей. Общая сумма составила 122 тыс рублей. Многие водители на месте снимали тонировочную пленку со своих машин, десятерым выдали предписания.

При повторном задержании нарушителей ждет штраф уже до 1000 рублей или административный арест до 15 суток. За повторное правонарушение наказание определит суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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