В Воронеже Гран-при фестиваля "Формат Вольховского" получил спектакль из Франции

СЕГОДНЯ 19:03 2019-05-27T19:24:48+03:00

На форуме показали восемь постановок, прошли мастер-классы и театральный парад

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В Воронеже завершился первый фестиваль театров кукол "Формат Вольховского". Воронежским зрителям кроме спектакля родного театра "Шут" показали еще семь постановок. Малыши увидели «Время играть» Омского театра куклы, актера и маски «Арлекин», "Гадкого утенка" по сказке Андерсена Мурманского театра кукол и чудную постановку "Слон" по Куприну Московского театра кукол.

Для подростков и взрослых «Формат Вольховского» показал необычную трактовку чеховского "Вишневого сада" из Петрозаводска, душещипательного "Холстомера" из белорусского Бреста, поучительного "Повелителя мух" из Курска.

Гран-при же фестиваля завоевала постановка «Альцгеймер-Оперетта», которую привезла в Воронеж актриса театра Филиппа Жанти Марция Гамбарделла. Специальный приз жюри получила Ирина Сергеева за свой авторский спектакль Время играть».

За семь фестивальных дней прошли еще сказочный парад перед зданием Воронежского театра кукол, а также мастер-классы, на которых кукольники из разных городов России и зарубежья делились опытом.

ИСТОЧНИК KP.RU