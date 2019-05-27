2019-05-27T18:14:57+03:00
Общество

В 2019-м в Воронежской области заменят 15 скульптур на воинских захоронениях

Всего на благоустройство воинских комплексов потратят 73 млн рублей
Ярослав ИВАНОВ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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В Воронежской области продолжается работа по благоустройству воинских захоронений. За последние семь лет в регионе отремонтировали 446 объектов.

В 2019 году общественники осмотрели и провели техэкспертизу 595 воинских захоронений. Тем временем, специалисты департамента по развитию муниципальных образований области провели дополнительные инструментальные обследования воинских захоронений, которые ни разу не ремонтировались или благоустраивались в 2012-2013 годах на незначительные суммы. 32 млн рублей уже распределили на проведение работ на шести крупных воинских захоронениях в городах Воронежской области и ремонт двух воинских захоронений в селах Большая Верейка Рамонского района и Орловка Хохольского района, сообщил руководитель департамента по развитию муниципальных образований области Василий Тарасенко.

Всего в 2019 году отремонтируют 38 воинских захоронений в 16 районах и двух городах области на общую сумму около 73 млн рублей. 15 скульптур на воинских захоронениях заменят на аналогичные, выполненные из современных технологичных материалов.

Еще шесть мемориальных комплексов в память погибших в годы войны сельчан будут отремонтированы в рамках реализации проектов по поддержке местных инициатив - на 6 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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