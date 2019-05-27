В Воронежской области нашли кости пропавшего без вести 12 лет назад мужчины
Два года определяли, кому эти останки принадлежат
Изменить размер текста:
В 2017 году в лесу возле поселка Загирянка Ольховатского района нашли человеческие кости. В полиции была информация, что с 2007 года разыскивают жителя Ольховатского района 1962 года рождения. Однако почему-то эти два факта местные стражи порядка упорно не хотели связывать друг с другом.
Прокурор района пять раз напоминал о необходимости провести соответствующие экспертизы. За проволочки в этом деле двух полицейских привлекли к дисциплинарной ответственности.
В итог экспертизу все-таки провели. И она показала, что это кости пропавшего человека. Останки мужчины передали его родственникам, их предали земле.
ИСТОЧНИК KP.RU