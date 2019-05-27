Летом 2019 года в Воронежской области будет работать 1164 оздоровительных лагеря

СЕГОДНЯ 17:41 2019-05-27T17:41:19+03:00

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В летнюю кампанию 2019 года в Воронежской области планируют оздоровить 77063 ребенка, в том числе 26 тысяч детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, сообщил руководитель департамента образования, науки и молодежной политики области Олег Мосолов. В регионе будут работать 1164 оздоровительных учреждения. Руководитель управления Роспотребнадзора по Воронежской области Игорь Механтьев отметил, что все они проверены на санитарными врачами и готовы к приему детей. Из 1184 исследованных проб питьевой воды по микробиологическим и санитарно-химическим показателям не соответствовало гигиеническим нормативам только 3% проб, сейчас качество питьевой воды доведено до гигиенических нормативов. Определены поставщики продуктов питания, их также проверили на нарушения санитарного законодательства, все замечания устранили. За 7 дней до открытия проводят обработки зданий и территорий лагерей от насекомых, в том числе клещей, а также грызунов.

Большинство лагерей начнет работать с 1 июня. В 2019 году запланированы 182 профильные смены (экологические, туристско-краеведческие, оборонно-спортивные и социально-педагогические). Они будут организованы на базе отдыха «Смена» и на площадке областного молодежного форума «Молгород». Профильная смена «Территория достижений» будет организована для 100 подростков, стоящий на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Также в течение года в рамках выделенной региону квоты 413 детей из Воронежской области отправятся во всероссийские детские центры «Артек», «Смена» и «Орленок». На финансирование детской оздоровительной кампании 2019-го планируют направить более 940 млн рублей. Базовая стоимость путевки в учреждения отдыха и оздоровления детей в 2019 году составит чуть более 15 тысяч рублей.

Безопасность детей и подростков в лагерях будут обеспечивать более 4 000 спасателей и 700 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU