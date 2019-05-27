Воронежцам рассказали, должна ли УК проверять дымоходы в домах без газа

СЕГОДНЯ 17:09 2019-05-27T17:09:30+03:00

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На очередном заседании клуба ЖКХ Ленинского района председателям Советов многоквартирных рассказали о нюансах жилищного законодательства и новшествах в оформлении протоколов общего собрания собственников помещений.

В частности воронежцев интересовал вопрос, обязана ли управляющая организация проверять вентиляционные каналы, если в многоквартирном доме нет газового оборудования.

- Оказывается, должна. Система вентиляции воздуха входит в состав общего имущества многоэтажки, - пояснили специалисты. - Это следует из части 1 статьи 36 Жилищного кодекса. Управляющая организация отвечает за надлежащее содержание общего имущества и в рамках этой обязанности проводит текущие, сезонные и внеочередные осмотры.

А вот выдавать ключи от чердачного помещения, кому бы то ни было, в том числе собственникам помещений представители УК не только не обязаны, но и не вправе.

- При этом управляющая организация обязана обеспечить надлежащее содержание чердаков и следить за тем, чтобы двери на чердак были закрыты на замок, порядок хранения ключей от которых также оговаривается правилами, - пояснили в управе Ленинского района.

ИСТОЧНИК KP.RU