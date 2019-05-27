Летом 2019-го в Воронежской области откроют 92 пляжа

СЕГОДНЯ 16:29 2019-05-27T16:29:31+03:00

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В купальный сезон 2019 года в Воронежской области планируют открыть 92 пляжа, сообщил начальник ГУ МЧС России по Воронежской области Александр Кошель. В состав группировки сил и средств, которые планируют привлечь к обеспечению безопасности людей на водных объектах, вошли 179 человек (в том числе 35 водолазов), 44 единицы автомобильной техники и 35 плавсредств. В 2019 году принято 40 заявок на обучение добровольцев по специальности «матрос-спасатель» для работы в летний период на временных спасательных постах. Инспекторы ГИМС и спасатели будут проводить совместные патрулирования для обеспечения безопасности в местах массового отдыха людей у воды, патрули ГИМС будут следить за соблюдением правил пользования маломерными судами.

Главный спасатель сообщил, что с 2011 года в Воронежской области снижается количество погибших на водных объектах, так, в 2017 году погибли 122 человека, в 2018-м - 90 человек. Основные причины гибели людей на воде - купание в неорганизованных местах и алкогольное опьянение. По области в неорганизованных местах купания уже выставили 945 запрещающих и предупреждающих табличек.

ИСТОЧНИК KP.RU